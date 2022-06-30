Путину указали на его место, над ним издеваются, - Фейгин о троллинге со стороны Джонсона

Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин является примером токсичной маскулинности. Если бы русский диктатор был женщиной, войны не было бы.

Это очень точное попадание. Так, заявление Бориса Джонсона прокомментировал правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 каналу.

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Кроме того, он вспомнил, что Путина еще и троллили на саммите "Большой семерки", предлагая раздеться и сесть на коня.

Марк Фейгин отметил, что это такая общая презрительная форма отношения. Так поступает не только Джонсон, но он самый яркий.

По сути это пренебрежительное отношение к Путину, представившему себя владельцем и считавшим себя равным им. Перед этим сидел в "Большой восьмерке", но ему указали на его место,

– сообщил Марк Фейгин.

Он добавил, что такой троллинг продолжится. Так ведь ему указывают, что он не равен им глава государства и не в праве иметь голос. Над ним просто смеются.

Реакция Путина

По словам правозащитника, в бункере на эти заявления реагируют болезненно. Да и сам Путин комментировал их, сказав, пусть сами разденутся – это ужасное зрелище.

"Ты себя видел вообще? А он рассказывает о них. Конечно, они уже все "нетоварные", но вопрос ведь не буквальный. Вопрос в том, что ты (Путин – 24 канал) вообще неровня. Ты не заслуживаешь того, чтобы к тебе относились серьезно и к твоему поведению", – подчеркнул Марк Фейгин.

Он отметил, что война – это продолжение натуры российского диктатора, которая достаточно ничтожна. А болезненно реагирует на такие фразы, потому что это правда.

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