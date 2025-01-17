Путин может закончить войну только при одном условии, – бывший посол Британии в России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявляет, что имеет целью завершить российско-украинскую войну. Это будет невозможно, если Владимир Путин не захочет этого, ведь важным этапом прекращения боевых действий и является готовность обеих сторон к переговорам.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн рассказал 24 Каналу, что ближайшее окружение Путина, вероятно, не имеет колоссального влияния на его решение о завершении войны в Украине. Дело в самом диктаторе.

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"Со времен провала Путина в Оранжевой революции, он выступил против Запада. С 2005 года, им руководит желание получить стратегический контроль над Украиной", – сказал он.

Готов ли Путин к переговорам

Родерик Лайн считает, что на протяжении всей этой войны Путин ставил своей целью бороться столько, сколько необходимо для обеспечения капитуляции Украины.

Пока он не готов к серьезным переговорам. Об этом публично не сообщалось. Поэтому надо подождать и посмотреть, изменится ли отношение Путина. Я убежден, что большинство людей в России хотели бы, чтобы эта война закончилась, потому что им это стоит тысячи жизней, а экономика находится в трудном положении,

– подчеркнул бывший посол Великобритании в России.

Однако Путин не заботится о своем народе, а только о себе и своей власти. По мнению Родерика Лайна, для того, чтобы диктатор закончил войну, ему нужно почувствовать, что он может подать это как определенную форму победы.

Он должен оправдать перед населением России огромные потери человеческих и финансовых ресурсов из-за войны, которую начала страна-агрессор.

Путин начал эту войну и если он решит, что ее надо завершить, то можно будет этого достичь. Диктатор будет пытаться подать все так, чтобы это не было унижением ни для него, ни для России, поэтому он согласится только на перемирие, которое будет достигнуто путем переговоров,

– предположил Родерик Лайн.

Однако, по его мнению, окончательное мирное урегулирование российско-украинской войны невозможно, пока Путин находится у власти, но прекращение огня да.

Интересно! Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп планирует в течение первых 100 дней президентства найти решение для прекращения войны между Россией и Украиной, защитив при этом украинский суверенитет. Он подчеркнул готовность Трампа к диалогу с Путиным и поиску справедливого компромисса, который устроит обе стороны.