Путину все равно, – в чешском МИДе резко ответили на призывы Макрона "не унижать" Россию
Источник:Ценские новости
Французского президента Эммануэля Макрона все чаще критикуют из-за заявки о том, что Россию не стоит "унижать". Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский поставил под вопрос то, что Макрон понимает ситуацию.
Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, – глава МИД Чехии.
Глава чешского МИД заявил, что президенту России Владимиру Путину безразлично то, как его страну воспринимают на Западе. Липовский отметил, что Россия – агрессор, из-за чего так называемый "вопрос унижения" не должен стоять на повестке дня.
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Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе,
– сказал министр.
Липовский отметил важность оружия для Украины
Чешский министр заявил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии перед лицом захватнических намерений России. Он заявил, что лучше предоставить оружие Украине, чем хранить его на складах.
"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.
Кроме того, Липовский сказал, что страны Европейского Союза, которые лучше вооружены, в частности Германия, могли бы быть активнее в поставке оружия Украине.
За что критикуют Макрона
- Президент Владимир Зеленский в мае рассказал, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы якобы "сохранить лицо Путина".
- Пересказывая заявление Макрона, Зеленский сообщил, что президент Франции сказал, что опасно унижать страну-агрессорку. В ответ украинский президент подчеркнул, что Украина не готова уступать свои территории, поскольку это несправедливо.
- Президент Франции также призвал не унижать Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции. Заявление французского лидера подверг резкой критике глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Глава украинского МИД отметил, что Россия сама себя унижает и ее следует поставить на место.
- Позиция Макрона не нашла поддержки в Польше. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил тем, кто хочет сохранить лицо Путина, отдать свои территории.
- Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подвергаются критике, поскольку поддерживают связь с Путиным. Соответствующую стратегию поддерживают не все страны ЕС.
- Президент Польши Анджей Дуда сравнил Путина с Адольфом Гитлером и сказал, что немецкому диктатору никто не звонил по телефону и не думал, как поэтому сохранить лицо.
- В Эстонии глава комиссии иностранных дел Марко Михкельсон сказал, что звонки Путину – это путь к новой агрессии . Также бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу" .