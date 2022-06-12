Путину все равно, – в чешском МИДе резко ответили на призывы Макрона "не унижать" Россию

Французского президента Эммануэля Макрона все чаще критикуют из-за заявки о том, что Россию не стоит "унижать". Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский поставил под вопрос то, что Макрон понимает ситуацию.

Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, – глава МИД Чехии.

Глава чешского МИД заявил, что президенту России Владимиру Путину безразлично то, как его страну воспринимают на Западе. Липовский отметил, что Россия – агрессор, из-за чего так называемый "вопрос унижения" не должен стоять на повестке дня.

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Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе,

– сказал министр.

Липовский отметил важность оружия для Украины

Чешский министр заявил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии перед лицом захватнических намерений России. Он заявил, что лучше предоставить оружие Украине, чем хранить его на складах.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.

Кроме того, Липовский сказал, что страны Европейского Союза, которые лучше вооружены, в частности Германия, могли бы быть активнее в поставке оружия Украине.

За что критикуют Макрона

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