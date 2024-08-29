У Зеленского сказали, что может спровоцировать конфликт в Кремле

Россия не прекращает вести свою агрессивную политику в отношении Украины. Только благодаря мощной обороне украинских военных и слаженным действиям партнеров, наше государство сможет преодолеть оккупационный режим Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что действия страны-агрессора подтверждают, что она может существовать только в состоянии постоянной войны. Экспансия – это единственный формат внешней политики России.

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Россия не умеет договариваться

По мнению Михаила Подоляка, с Россией невозможно договориться, ведь она всегда сможет найти повод, почему начать войну. Для Путина агрессивные действия против других стран это единственный инструмент контроля внутри государства. При таких условиях обществу можно не отчитываться о внутренних проблемах.

Президент Украины (Владимир Зеленский – 24 Канал) неоднократно говорил, что нет ни одной концепции, где есть договоренность с Россией, которую она бы выполняла. Есть только принуждение России к миру,

– сказал советник председателя ОПУ.

Он подчеркнул, что такое принуждение может базироваться на трех вещах. Первое – очень важно, чтобы страны мира прекратили торговлю с Россией, ведь это увеличивает ее прибыль, что позволяет и в дальнейшем активно вести войну против Украины.

Когда доходы у олигархов из окружения Путина будут существенно падать, то это будет влиять на внутренний конфликт среди элит. А дефицит денег в федеральном бюджете будет ускорять социальное недовольство из-за войны,

– отметил Подоляк.

Второе – принуждение благодаря Курской операции. Несмотря на дефицит военного вооружения в ВСУ украинские войска все же показывают хороший результат противодействия противнику.

"Как только партнеры Украины масштабируют военную помощь Силам обороны, то у России могут начаться панические настроения", – добавил советник председателя ОПУ.

Он отметил, что третье – это инструмент влияния, который заключается в правильном сотрудничестве Запада с Китаем, Индией и другими странами Глобального Юга. Подоляк считает, что эти страны не так заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чтобы получать дешевый энергоноситель, как в отношениях с высокотехнологичными рынками Европейского Союза и Северной Америки.

Они (Китай, Индия и другие страны – 24 Канал) хотят получать технологии и повышать качество жизни. Экономически сейчас на внутреннем рынке есть проблемы, поэтому им важно иметь доступ к глобальным финансовым и технологическим рынкам. Это и есть основания для дипломатической коммуникации,

– высказался он.

Михаил Подоляк отметил, что как только Россия почувствует все эти ограничения, то принудить ее к миру будет значительно легче.