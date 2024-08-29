Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що дії країни-агресорки підтверджують, що вона може існувати лише у стані постійної війни. Експансія – це єдиний формат зовнішньої політики Росії.

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Росія не вміє домовлятись

На думку Михайла Подоляка, з Росією неможливо домовитись, адже вона завжди зможе знайти привід, чому розпочати війну. Для Путіна агресивні дії проти інших країн це єдиний інструмент контролю всередині держави. За таких умов суспільству можна не звітувати про внутрішні проблеми.

Президент України (Володимир Зеленський – 24 Канал) неодноразово казав, що немає жодної концепції, де є домовленість із Росією, яку вона б виконувала. Є лише примус Росії до миру,

– сказав радник голови ОПУ.

Він підкреслив, що такий примус може базуватись на трьох речах. Перше – дуже важливо, аби країни світу припинили торгівлю із Росією, адже це збільшує її прибуток, що дозволяє і надалі активно вести війну проти України.

Коли доходи в олігархів з оточення Путіна будуть суттєво падати, то це впливатиме на внутрішній конфлікт серед еліт. А дефіцит грошей у федеральному бюджеті буде пришвидшувати соціальне невдоволення через війну,

– зауважив Подоляк.

Друге – примус завдяки Курській операції. Попри дефіцит військового озброєння у ЗСУ українські війська все ж показують хороший результат протидії противнику.

"Як тільки партнери України масштабують військову допомогу Силам оборони, то у Росії можуть початись панічні настрої", – додав радник голови ОПУ.

Він зазначив, що третє – це інструмент впливу, який полягає у правильній співпраці заходу із Китаєм, Індією та іншими країнами Глобального Півдня. Подоляк вважає, що ці країни не так зацікавлені у співпраці з Росією, щоб отримувати дешевий енергоносій, як у відносинах із високотехнологічними ринками Європейського Союзу та Північної Америки.

Вони (Китай, Індія та інші країни – 24 Канал) хочуть отримувати технології та підвищувати якість життя. Економічно зараз на внутрішньому ринку є проблеми, тому їм важливо мати доступ до глобальних фінансових і технологічних ринків. Це і є підстави для дипломатичної комунікації,

– висловився він.

Михайло Подоляк наголосив, що як тільки Росія відчує всі ці обмеження, то примусити її до миру буде значно легше.