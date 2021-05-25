Его фактически гладит по голове президент России Владимир Путин. Такое мнение в эфире высказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси в 1991 – 1994 годах Станислав Шушкевич.

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Россия поддерживает Лукашенко

По его словам, Лукашенко регулярно наведывается к главе Кремля и фотографируется с ним. Это означает, что Россия, как ядерная держава, поддерживает террористические акты.

Важно, по мнению экс-главы ВР, прежде всего противостоять псевдопрезидентству Лукашенко.

Большая ядерная страна Россия поддерживает Лукашенко. Она заинтересована в том, чтобы был такой хилый руководитель, которым можно руководить из Москвы,

– отметил Шушкевич.

Он подчеркнул необходимость найти способ, как нейтрализовать Россию, которая поддерживает Лукашенко в его бандитизме.

Также Шушкевич отметил, что если Лукашенко в очередной раз наведается к Путину и снова сделает с ним фотографию, все поймут, что арест журналиста Романа Протасевича – это согласованная с Россией операция.

Кстати! По информации из СМИ, на фоне задержания Протасевича и его девушки Лукашенко встретится с Путиным 28 мая 2021 года.

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