Его фактически гладит по голове президент России Владимир Путин. Такое мнение в эфире высказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси в 1991 – 1994 годах Станислав Шушкевич.
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Россия поддерживает Лукашенко
По его словам, Лукашенко регулярно наведывается к главе Кремля и фотографируется с ним. Это означает, что Россия, как ядерная держава, поддерживает террористические акты.
Важно, по мнению экс-главы ВР, прежде всего противостоять псевдопрезидентству Лукашенко.
Большая ядерная страна Россия поддерживает Лукашенко. Она заинтересована в том, чтобы был такой хилый руководитель, которым можно руководить из Москвы,
– отметил Шушкевич.
Он подчеркнул необходимость найти способ, как нейтрализовать Россию, которая поддерживает Лукашенко в его бандитизме.
Также Шушкевич отметил, что если Лукашенко в очередной раз наведается к Путину и снова сделает с ним фотографию, все поймут, что арест журналиста Романа Протасевича – это согласованная с Россией операция.
Шушкевич рассказал о тесной связи Путина и Лукашенко: смотрите видео
Что известно о задержании Протасевича: коротко
- В Минске 23 мая срочно приземлился самолет авиакомпании Ryanair из-за минирования.
- Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича с девушкой сразу же задержали.
- Позже в сети появились видео задержанного журналиста, а через некоторое время похожее видео опубликовала и его девушка.
- Сейчас Софию Сапегу взяли под стражу.
- Такая ситуация вызвала недовольство у международного сообщества. В частности Европейский Союз решил расширить санкции против Беларуси.