Його фактично гладить по голові президент Росії Володимир Путін. Таку думку в ефірі висловив колишній голова Верховної Ради Білорусі у 1991 – 1994 роках Станіслав Шушкевич.

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Росія підтримує Лукашенка

За його словами, Лукашенко регулярно навідується до очільника Кремля і фотографується з ним. Це означає, що Росія, як ядерна держава, підтримує терористичні акти.

Важливо, на думку ексголови ВР, насамперед протистояти псевдопрезидентству Лукашенка.

Велика ядерна країна Росія підтримує Лукашенка. Вона зацікавлена в том, щоб був такий кволий керівник, яким можна керувати з Москви,

– зазначив Шушкевич.

Він наголосив на необхідності знайти спосіб, як нейтралізувати Росію, яка підтримує Лукашенко у його бандитизмі.

Також Шушкевич зазначив, що якщо Лукашенко вкотре навідається до Путіна і знову зробить з ним світлину, то всі зрозуміють, що арешт журналіста Романа Протасевича – це узгоджена з Росією операція.

До речі! За інформацією зі ЗМІ, на тлі затримання Протасевича та його дівчини Лукашенко зустрінеться з Путіним 28 травня 2021 року.

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