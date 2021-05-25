Його фактично гладить по голові президент Росії Володимир Путін. Таку думку в ефірі висловив колишній голова Верховної Ради Білорусі у 1991 – 1994 роках Станіслав Шушкевич.
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Росія підтримує Лукашенка
За його словами, Лукашенко регулярно навідується до очільника Кремля і фотографується з ним. Це означає, що Росія, як ядерна держава, підтримує терористичні акти.
Важливо, на думку ексголови ВР, насамперед протистояти псевдопрезидентству Лукашенка.
Велика ядерна країна Росія підтримує Лукашенка. Вона зацікавлена в том, щоб був такий кволий керівник, яким можна керувати з Москви,
– зазначив Шушкевич.
Він наголосив на необхідності знайти спосіб, як нейтралізувати Росію, яка підтримує Лукашенко у його бандитизмі.
Також Шушкевич зазначив, що якщо Лукашенко вкотре навідається до Путіна і знову зробить з ним світлину, то всі зрозуміють, що арешт журналіста Романа Протасевича – це узгоджена з Росією операція.
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Що відомо про затримання Протасевича: коротко
- У Мінську 23 травня терміново приземлився літак авіакомпанії Ryanair начебто через мінування.
- Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича з дівчиною одразу ж затримали.
- Пізніше у мережі з'явились відео затриманого журналіста, а через деякий час схоже відео опублікувала і його дівчина.
- Наразі Софію Сапегу взяли під варту.
- Така ситуація викликала невдоволення у міжнародної спільноти. Зокрема Європейський Союз вирішив розширити санкції проти Білорусі.