Путину сложно сидеть в окопах, – Галлямов о старте катастрофы для диктатора

Российский диктатор Владимир Путин стал говорить о "затяжной войне", чтобы подготовить к этому российское общество. Однако он это делает не из-за определенной стратегии, а из-за безвыходной ситуации.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин все же в определенной степени зависит от мнения общества и поэтому вынужден искать пути сохранения власти во время проигрывания в войне.

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Популярна ли война в России

По мнению Аббаса Галлямова, война против Украины уже стала непопулярна и ведет к росту недовольства. Этот процесс будет ускоряться из-за поглощения все большего количества ресурсов для поддержки войны, но все будет зависеть от результатов на фронте.

Если России удастся захватить Бахмут или достичь других весомых результатов, тогда, на время, поддержка войны и Путина возрастет, но если Украина продолжит освобождать свои территории, продолжится процесс недовольства и войной, и Путиным.

Выборы Путина в 2024 году

Как отметил политолог, выиграть выборы до которых осталось более года, не имея весомых побед, а имея долгосрочную войну, которая съедает все больше ресурсов, будет сложно. Несмотря на возможность фальсификации выборов, Путину все равно требуется значительная поддержка общества для того, чтобы было кому заниматься фальсификациями.

Также Галлямов отметил, что при попытке такой фальсификации в условиях низкого рейтинга может произойти так называемый "взрыв".

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"Если есть объективное расхождение между обществом и властью и они нарастают, то поводом может послужить что угодно, и попытка сфальсифицировать выборы является поводом для цветных революций", – сказал Аббас Галлямов.

Вспомнить историю

По словам политолога, в 2020 году уже был прецедент с падением рейтинга Путина во время внесения поправок в конституцию России, с помощью которых Путин продолжил себе возможность избираться на выборах еще 2 раза. Тогда его рейтинг резко упал на 7%, чего раньше никогда не было.

В то время россияне якобы пытались протестовать против этих правок, но якобы из-за карантинных мер и эпидемии коронавируса протесты не состоялись.

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Катастрофа для Путина

Поскольку российский диктатор не может ни выиграть войну, ни прекратить ее, ему остается продолжать начатое, растягивая ресурсы.

И если выиграть войну он просто не способен, то прекратить он ее не может из-за падения рейтингов, потому что в таком случае он не сможет выиграть выборы, как проигравший войну президент. Потому у него нет других вариантов, как затягивать войну.

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