Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін все-таки певною мірою залежить від думки суспільства і тому змушений шукати шляхи збереження влади під час програвання у війні.

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Чи популярна війна в Росії

На думку Аббаса Галлямова, війна проти України вже стала непопулярною та веде до зростання незадоволення. Цей процес буде прискорюватись через поглинання все більшої кількості ресурсів для підтримки війни, але все буде залежати від результатів на фронті.

Якщо Росії вдасться захопити Бахмут або досягти інших вагомих результатів, тоді, на якийсь час, підтримка війни та Путіна зросте, але якщо Україна продовжить звільняти свої території, продовжиться процес незадоволення і війною, і Путіним.

Вибори Путіна у 2024 році

Як зазначив політолог, виграти вибори до яких залишилось понад рік, не маючи вагомих перемог, а маючи натомість довготривалу війну, яка з’їдає все більше ресурсів буде складно. Попри можливість фальсифікації виборів, Путіну все одно потрібна значна підтримка суспільства для того, щоб було кому займатись фальсифікаціями.

Також Галлямов зазначив, що при спробі такої фальсифікації в умовах низького рейтингу може відбутись так званий "вибух".

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"Якщо є об'єктивна розбіжність між суспільством та владою і вони наростають, то приводом може послужити що завгодно і спроба сфальсифікувати вибори є приводом для кольорових революцій", – сказав Аббас Галлямов.

Згадати історію

За словами політолога, у 2020 році вже був прецедент із падінням рейтингу Путіна під час внесення правок в конституцію Росії, за допомогою яких Путін продовжив собі можливість обиратись на виборах ще 2 рази. Тоді його рейтинг різко обвалився на 7%, чого раніше ніколи не було.

В той час росіяни нібито намагались протестувати проти цих правок, але нібити через карантинні заходи та епідемію коронавірусу протести не відбулись.

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Катастрофа для Путіна

Через те, що російський диктатор не може ні виграти війну, ні припинити її, йому залишається продовжувати почате, розтягуючи ресурси.

І якщо виграти війну він просто не здатен, то припинити він її не може через падіння рейтингів, бо в такому випадку він не зможе виграти вибори, як президент, що програв війну. Тому у нього немає інших варіантів, як затягувати війну.

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