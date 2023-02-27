В Киеве планировали свою акцию молодые люди из "Редана": им помешала полиция

Представители подростковой субкультуры "Редан" организуют драки и выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. Они планировали организовать столкновения на Печерске.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева. Отметили, что молодежная субкультура, пропагандирующая массовые драки, распространена прежде всего в России.

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"Сегодня, 27 февраля, на Печерске благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, аналитиков столичного главка, оперативников и участковых конфликта удалось избежать. Участников доставили в отдел полиции для установления личностей и выяснения обстоятельств", – отметили правоохранители.

Причастная Россия

По информации полиции, к организации массовых драк среди подростков причастны российские пропагандисты. Они пытались использовать подростков, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

Полицейские Киева призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга, – подчеркнули правоохранители.

Представителей "Редана" задержали в Харькове

Подростки из "Редана" хотели организовать массовую драку в центре Харькова на площади Конституции. Глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что с родителями несовершеннолетних проведут профилактические беседы.

"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех юношей, включившихся в эту опасную игру", – заявил Тимошко.

Что известно о движении "Редан"