Лукашенко подкладывает под себя "бомбу", – белорусский журналист о ситуации с вагнеровцами
В Беларуси заметили шестую колонну вагнеровцев. В ней было до 120 автомобилей. Но что планирует делать с наемниками белорусский диктатор – сложно спрогнозировать.
Об этом 24 Каналу заявил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Он отметил, что официально сообщалось, что наемников будут использоваться в качестве инструкторов. Все, чтобы они тренировали белорусскую армию.
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"Что это якобы "ценный" контингент, прошедший много боевых действий. Такого опыта у белорусских солдат нет, но это не выглядит очень серьезным", – сказал Калиновский.
"Бомба" для Лукашенко
В Беларуси на территории палаточного лагеря в селе Цели Могилевской области уже якобы 2,5 тысяч наемников. Однако столько инструкторов точно не нужно. Вероятно, вагнеровцы сами не готовы участвовать в таких учениях. Тем более неизвестно, на каких условиях. К тому же не видно, чтобы бойцы ЧВК "Вагнера" везли какую-нибудь тяжелую технику.
Что они дальше будут делать, как ими распорядится Лукашенко – это очень большой вопрос и большая проблема для Беларуси. Может быть, он подкладывает под себя "бомбу". Возможно, он что-то другое имеет в уме,
– отметил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".
В настоящее время планы самопровозглашенного президента Беларуси совсем неизвестны. Фактически Александр Лукашенко сейчас показывает, что он "урегулировал конфликт" и то, что обещал вагнеровцам, – выполнил. В частности, в страну якобы прилетает глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. По крайней мере, его самолет.
Мол, и ситуация в России якобы урегулирована, в частности, благодаря безопасности Беларуси. Однако это, конечно, вызывает беспокойство и среди местных, и в целом по стране.
"Такие люди (вагнеровцы – 24 Канал) здесь точно не нужны. И у соседей Беларуси – в Литве, Польше, Украине. Очевидно, это не просто лагерь отдыха", – подчеркнул Валерий Калиновский.
Какие планы у белорусского диктатора относительно вагнеровцев: смотрите видео
Что могут делать вагнеровцы в Беларуси
- Евгений Пригожин обратился к своим наемникам и заявил, что ситуация на фронте – позор. Так что, мол, ЧВК "Вагнера" не нужно там участвовать. Главарь вагнеровцев призвал дождаться момента, когда они смогут "проявить себя по полной программе".
- По его словам, в Беларуси наемники будут находиться некоторое время. Пригожин убежден, что за это время они сделают белорусскую армию "второй армией мира". А в случае необходимости – "заступятся за них".
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что часть прибывших в Беларусь наемников будут инструкторами. Они будут учить белорусских и российских военных. Другую часть вагнеровцев привлекут для того, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны ЕС и НАТО.
- Сейчас ЧВК не имеют непосредственной угрозы для Украины. По меньшей мере, потому, что они в Беларусь прибывают без оружия.