ППК "Вагнера" противостоит армии России, но в то же время и паразитирует на ней: анализ ISW

Группа "Вагнера", похоже, пытается представить себя как эффективную военную структуру кафиров. Однако эксперты убеждены, что ее можно назвать паразитическим военизированным формированием.

ЧВК не хватает основных административных органов для ведения учета своих наемников и должной связи с властями. Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны.

Кстати говоря В США признают ЧВК "Вагнера" преступной организацией: Белый дом анонсировал санкции

Родственникам возвращают пустые гробы

Так, появляется все больше сообщений, что родственники погибших "вагнеровцев" получают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

Депутат Госдумы Евгений Ступин заявлял, что семьи россиян, подписавших контакт с "группой Вагнера" и отправившихся воевать с Украиной, жалуются на полное отсутствие известий о своих близких.

Российское издание "Дождь" рассказывало историю о женщине, которая получила запечатанный гроб своего мужа, свидетельство о смерти и медали, но после похорон узнала, что он жив. Он был задержан в Украине.

Пригожин сотрудничает с минобороны

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин критикует руководство министерства обороны России. Тем не менее, структура может дополнительно сотрудничать с МО.

Известный российский милблогер опубликовал данные, что вагнеровцы у Бахмута используют:

термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А,

различные самоходные установки орудий и минометов,

несколько бронированных машин и самолет Су-25.

Это доказывает, что ЧВК таки сотрудничает с российским минобороной. Хотя военнослужащие "Вагнера" могут самостоятельно управлять этими средствами, они возлагаются на минобороны по вопросам материально-технической поддержки и обслуживания.

Конкуренция все же усиливается

Разведка США подтвердила конкуренцию между минобороной и группой Вагнера. Между Пригожиным и чиновниками российского Минобороны есть "раскол" в результате постоянной конкуренции.

По мнению аналитиков, ЧВК становится "центром военной власти" со своей 50-тысячной группировкой. К примеру, оккупанты сознательно избегают прямого признания участия войск вагнеровцев в заявленном захвате Клещевки Донецкой области 19 января.