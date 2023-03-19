Курортный город превратили в кладбище: вагнеровцы поссорились с властями Краснодарского края

В России разразился очередной конфликт с участием вагнеровцев. Боевики записали видео с угрозами властям Краснодарского края. Все из-за запрета захоронения наемников.

Вагнеровцы пообещали "разобраться" с администрацией Горячего Ключа. Об очередном конфликте в государстве-агрессоре со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

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Видео с угрозами из-за запрета на захоронение боевиков распространили в связанном с ЧВК "Вагнера" телеграмм-канале. Вагнеровцы даже отметили, что администрация Горячего Ключа – нацисты.

"Дождётесь, тв*ри, что нам придется прийти и разобраться с вами, потому что вы, с**и, несете вреда больше, чем украинская армия, потому что вы и есть нацисты, администрация Горячего Ключа", – заявили боевики.

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Что этому предшествовало

18 марта глава муниципалитета Белопольский опубликовал пост в своем телеграмм-канале. Российский чиновник выступил против расширения кладбища ЧВК "Вагнера". Белопольский заявил, что не хочет превращать "город-курорт" в место захоронения бойцов.

"Я уверен, что в (Краснодарском – 24 Канал) крае достаточно муниципальных образований, не являющихся городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов".

Позже пресс-служба Пригожина опубликовала его заявление. "Повар" Путина пригрозил, если администрация Горячего Ключа будет противодействовать захоронению боевиков, то ЧВК примет "соответствующие меры и решения".

Также Пригожин заявил, что готов привезти гробы вагнеровцев в дом Белопольского и поставить их в гостиной. Кроме того, основатель ЧВК обратился в генпрокуратуру и к главе госдумы. В конце концов, вагнеровцев похоронили.