Украинская ПВО с утра сбила вражескую ракету из комплекса С-300 в Запорожье
4 августа 2022 , 16:34Читати новину українською
Источник:телеграмм Анатолия Куртева
Не все российские ракеты утром 4 августа долетели до целей в Запорожье. Одна из них была сбита силами украинского ПВО.
Ракету сбили из комплекса С-300. Об этом написал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он поблагодарил бойцов за работу.
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Фото обломков опубликовали воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Обломки обнаружили возле села в Запорожской области.
россияне нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население,
– подчеркивают военные.
Обломки ракеты в Запорожье / Фото 128 ОМбР Закарпатской бригады
Обстрел Запорожья: что известно
- Утром 4 августа россияне ударили по окрестностям одного из районов города Запорожской области. Было 2 "прилета". Местные услышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.
- Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что одна ракета упала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Там никто не пострадал.
- В то же время в результате обстрела Заводского района есть пострадавший. Он получил ранение от осколков стекла. В настоящее время мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
- Враг запускал ракеты Х-59. Старух подчеркнул, что рядом с местами попаданий не было ни одного военного объекта.
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