"Мы знаем ваш запрос": генсек НАТО заявил, что союзники поставят Украине 19 систем ПВО
Западные союзники передадут Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе 18 декабря.
Читайте также Не потому, что Россия что-то знает: почему генсек НАТО призвал сохранять "тишину" относительно переговоров
Что известно о предоставлении ПВО для Украины
Во время выступления Марк Рютте заявил, что стороны обсудят усиление позиций Украины перед возможными мирными переговорами.
Мы знаем о вашем запросе, Владимир. Я думаю, 19 систем доставляются в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет на повестке дня,
– сказал генсек НАТО.
К тому же Рютте подчеркнул важность инициатив по производству оружия непосредственно в Украине. По его словам, это будет означать "не только больше оружия, но и поддержку экономики Украины после наступления мира".
К слову, днях Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы полностью защитить Украину от российских ракетных ударов, нашему государству нужно еще 12 – 15 систем противовоздушной обороны.