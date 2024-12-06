В НАТО идентифицировали системы ПВО, которые могут передать Украине в короткие сроки, – МИД

Накануне в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. На ней обсудили военную поддержку, в частности, усиление воздушного щита Украины.

Так, в НАТО определили, какие системы ПВО партнеры могут передать нашему государству в короткие сроки. Об этом на пресс-конференции рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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ПВО для Украины

В МИД подчеркнули, что Украине срочно нужны 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Желательно, чтобы они поступили уже до конца 2024 года.

По итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки,

– отметил Георгий Тихий.

Также спикер добавил, что сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов.

Заметим, накануне Владимир Зеленский констатировал, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны. Президент заявил о необходимости защитить еще 20 специальных объектов.