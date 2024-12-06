Так, у НАТО визначили, які системи ППО партнери можуть передати нашій державі в короткі терміни. Про це на пресконференції розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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ППО для України

У МЗС наголосили, що Україні терміново потрібні 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, аби захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Бажано, щоб вони надійшли вже до кінця 2024 року.

За підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни,

– зазначив Георгій Тихий.

Також речник додав, що наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків.

Зауважимо, напередодні Володимир Зеленський констатував, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. Президент заявив про необхідність захистити ще 20 спеціальних обʼєктів.