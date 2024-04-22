Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает корреспондентка 24 Канала с заседания в Люксембурге.

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Испания понимает наши потребности

По словам главы МИД Испании, страна делает все возможное, чтобы оказать помощь Украине. Ранее Мадрид уже передавал системы ПВО Украине.

Испания уже предоставляла противовоздушную оборону в прошлом и, конечно, будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы украинцы могли защитить свою свободу, свою демократию и всех тех невинных гражданских, которые погибают под бомбежками ежедневно,

– сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Он отметил, что испанское правительство понимает потребность Украины в дополнительных средствах ПВО.

Обратите внимание! Лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Patriot Украине. Именно эти страны имеют на вооружении более чем дюжину систем.

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