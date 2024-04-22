Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає кореспондентка 24 Каналу із засідання у Люксембурзі.

Читайте також На них уже тиснуть: які країни мають потрібні для України системи ППО

Іспанія розуміє потреби

За словами очільника МЗС Іспанії, країна робить все можливе, аби надати допомогу Україні. Раніше Мадрид вже передавав системи ППО Україні.

Іспанія вже надавала протиповітряну оборону в минулому і, звичайно, продовжуватиме робити все, що в її силах, щоб українці могли захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які гинуть під бомбардуваннями щодня,

– сказав Хосе Мануель Альбарес.

Він зазначив, що іспанський уряд розуміє потребу України у додаткових засобах ППО.

Зверніть увагу! Лідери ЄС під час саміту у Брюсселі закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Patriot Україні. Саме ці країні мають на озбройні мають більш ніж дюжину систем.

Надання Україні систем ППО: останні новини