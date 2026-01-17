Под прицелом ТЭЦ: почему в Украине не хватает ракет к Patriot и какое решение

Россия нанесла удар по теплоэлектроцентралям ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве. Враг использовал баллистические ракеты – или "Искандер-М", или "Кинжал". Сбивать их можно только комплексами Patriot или SAMP/T.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заметил 24 Каналу, что в Украине наблюдался дефицит ракет к ПВО Patriot. PAC-2, PAC-3 – это ракеты к ним.

"Поэтому можем сделать осторожный вывод, что у нас была нехватка ракет именно для Patriot, которые сбивали эту баллистику, благодаря чему произошла эта проблема. Ракеты для Patriot есть нескольких поколений. Это PAC-2, PAC-3", – сказал он.

Какой самый эффективный способ?

Павел Нарожный рассказал, что производство ракет PAC-2, PAC-3 пока есть исключительно в трех странах мира. США изготавливают примерно 600 – 700 ракет в год. Это гораздо меньше, чем Россия может производить баллистических ракет.

Саудовская Аравия производит исключительно для себя, никогда никому не экспортирует. А Япония передавала ракеты для Украины. Кроме того, сейчас стартует производство в Германии. Однако вряд ли наше государство получит ракеты от них.

Была информация, что в обмен на украинские дроновые технологии Украина теоретически может получить лицензированное производство ракет. Например, если получить его завтра, то первую ракету можно будет получить примерно через год.

Потому что очень сложный с технологической точки зрения процесс производства этих ракет. Процесс полимеризации топлива идет примерно несколько месяцев. Сама ракета технологически сложная. Требуется большое количество составляющих, которые закупаются исключительно в Китае. Говорится о редкоземельных металлах,

– пояснил военный эксперт.

Несколько раз говорилось о том, что наше государственное предприятие КБ "Луч" планирует запустить нашу собственную разработку ЗРК большого радиуса действия. Это аналог Patriot. Но рано говорить, что уже можно увидеть какой-то рабочий экземпляр.

Мне кажется, что более правильное направление – не строить щит, которым мы будем сбивать российские ракеты, а строить собственный меч. То есть строить наше производство ракет, которыми мы можем уничтожить производство россиян, где они изготавливают "Кинжалы", "Искандер-М" и другие ракеты, которыми они бьют по Украине. Это было бы гораздо эффективнее,

– считает Нарожный.

По его словам, здесь у Украины есть определенные продвижения. В частности, британский Nightfall. Великобритания планирует в марте запустить модернизацию баллистических ракет и передать их Украине.

