Третья установка Patriot и боеприпасы: Шольц пообещал в ближайшие недели и дни помощь

В Берлине проходит Конференция по восстановлению Украины. Во время нее брал слово и канцлер Германии Олаф Шольц, который пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы.

Немецкий канцлер заявил, что в ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot. Также, по его словам, запланирована передача ракет и боеприпасов.

Смотрите также Ложь россиян об "Азове" получила сокрушительный удар: в бригаде отреагировали на решение США

Германия обещает больше ПВО для Украины

Олаф Шольц напомнил присутствующим, что после 24 февраля 2022 года мы предоставили только военной помощи Украине на сумму в 30 миллиардов евро. Канцлер отметил, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм" и сообщил о запланированных поставках вооружений.

Самая насущная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы,

– отметил Шольц.

По словам канцлера, боеприпасы, ракеты и все остальное в последующие месяцы и недели поедет в Украину. Он обратился к присутствующим на конференции лидерам стран и призвал поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской ПВО "всем, чем они могут". Шольц отметил, что лучшее восстановление – и, которого и не должно быть.

Что известно о помощи Германии Украине Украине