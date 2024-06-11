Третья установка Patriot и боеприпасы: Шольц пообещал в ближайшие недели и дни помощь
Источник:Офис Президента Украины
В Берлине проходит Конференция по восстановлению Украины. Во время нее брал слово и канцлер Германии Олаф Шольц, который пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы.
Немецкий канцлер заявил, что в ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot. Также, по его словам, запланирована передача ракет и боеприпасов.
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Германия обещает больше ПВО для Украины
Олаф Шольц напомнил присутствующим, что после 24 февраля 2022 года мы предоставили только военной помощи Украине на сумму в 30 миллиардов евро. Канцлер отметил, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм" и сообщил о запланированных поставках вооружений.
Самая насущная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы,
– отметил Шольц.
По словам канцлера, боеприпасы, ракеты и все остальное в последующие месяцы и недели поедет в Украину. Он обратился к присутствующим на конференции лидерам стран и призвал поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской ПВО "всем, чем они могут". Шольц отметил, что лучшее восстановление – и, которого и не должно быть.
Что известно о помощи Германии Украине Украине
- Германия сейчас занимает одну из лидирующих позиций в усилении украинского ПВО и восстановлении страны. Власти страны также поощряют другие страны активнее участвовать в инициативах Германии.
- В конце мая Германия анонсировала выделение 60 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины. Она будет направлена, в частности, на поддержку жителей восточных регионов страны.
- Кроме того, Германия тогда объявила о передаче Украине нового комплексного пакета военной помощи, включающий значительное количество вооружений, среди которых РСЗО HIMARS, беспилотники, инженерная техника, 10 танков Leopard 1, которые будут поставлять совместно с Данией.
- Также СМИ недавно сообщали, что правительство Германии размышляет над тем, чтобы предоставить Украине еще один Patriot. Впрочем, это не официальная информация, а данные от источников.
- Отныне Украина также имеет возможность ремонтировать иностранную боевую технику на своей территории: вступил в строй цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall.