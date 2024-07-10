Президент Словакии пожаловался на то, что из-за Украины им не останется ПВО

Словацкий президент Петер Пеллегрини приветствовал решение США об усилении ПВО Украины. Однако в то же время он пожаловался, что его стране может не хватить установок.

Пеллегрини заявил, что для его страны, как члена восточного крыла НАТО, очень важна ссылка ПВО. Стоит указать, что Словакия не имеет собственных современных систем ПВО.

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Словакия и системы ПВО

Президент Словакии анонсировал, что на саммите НАТО будет говорить о том, "каковы возможности оборонной промышленности США и Европы в целом, чтобы быть в состоянии реализовать планы по общей защите восточного фланга противовоздушной обороной".

Еще несколько единиц противовоздушной обороны Украины означает, что странам-членам НАТО их не хватит, и Словакия, вероятно, останется без эффективной защиты воздушного пространства,

– указал словацкий президент.

Однако он указал, что Словакия будет участвовать в общем пакете НАТО для Украины стоимостью 40 миллиардов долларов. Также, как отметил Пеллегрини, его страна "поддерживает максимальные усилия Украины в интеграции в ЕС и предоставит все свои ноу-хау для того, чтобы в Украине был мир и закончилась война

К слову, недавно Пеллегрини заявлял, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах. Кроме этого, страна обещает увеличить поставки электроэнергии осенью и зимой.