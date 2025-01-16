Украина получит 15 инновационных систем ПВО Gravehawk от Британии до конца года

В 2025 году Киев должен получить целых 15 единиц новейшей ПВО. Так в Великобритании хотят усилить украинскую ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение британского правительства. К слову, соглашение на сто лет, подписанное с Лондоном, вводит понятие совместной флотилии.

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Что известно о ПВО Gravehawk

Эту систему разработала Великобритания "для удовлетворения потребностей Украины на поле боя". Проект финансируют сама Великобритания и Дания.

Инновационная система размером с морской контейнер способна модернизировать ракеты "воздух – воздух" для противовоздушной обороны наземного базирования, то есть использовать украинские ракеты, которые уже есть на вооружении ВСУ,

– говорится в сообщении.

Gravehawk должен усилить противовоздушную оборону Украины, в частности, защитить критическую инфраструктуру.

В посте сказано, что в сентябре 2024 года в Украине испытали два опытных образца ПВО Gravehawk. До конца 2025 года испытают 15.

В Defence Express отметили, что публичной информации о ПВО Gravehawk нет. Но этой системой вполне может оказаться неназванный ЗРК, установленный на шасси грузовика SupaCat. Британские СМИ написали о нем в августе 2024 года, а его работу впервые показали в октябре 2024-го.

Предположительно, на ПВО Gravehawk можно будет использовать и украинские ракеты. Например, Р-73, которая уже используется в ЗРК "Оса". А также возможна "коллаборация" с морскими дронами Magura V5.

16 января была также новость, что Минобороны Украины рассматривает возможность интегрировать украинские средства ПВО в систему NASAMS.