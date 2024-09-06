Испания передает Украине батарею ПВО HAWK
Источник:Минобороны Испании
Во время встречи "Рамштайн" Испания объявила новую военную помощь Украине. Мадрид готовится отправить батарею ПВО HAWK.
Во время выступления на "Рамштайне" министр обороны Маргарита Роблес подтвердила твердую преданность Испании военной и гуманитарной поддержке Украины. Также она анонсировала новый пакет помощи, который будет направлен в нашу страну в ближайшие дни.
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Испания усиливает ПВО Украины
Учитывая четкий запрос президента Зеленского по системам противовоздушной обороны, Роблес сообщила о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает 6 пусковых установок.
Министр также подробно рассказала о процессах подготовки новых поставок материалов военной помощи, а также о многочисленных проектах, которые реализует испанская оборонная промышленность в результате двустороннего Соглашения по безопасности между Испанией и Украиной.
Также Роблес заявила об увеличении предложения курсов подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Она надеется, что количество обученных солдат превысит 6000 до конца года.
Кроме того, Испания присоединилась к ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом и к Морской коалиции во главе с Норвегией и Великобританией.
К слову, ряд стран анонсировали новые пакеты помощи, в частности Германия, Канада и США.