В Генштабе показали, как украинские защитники учатся работать на ПВО Iris-Т

Военнослужащие ВСУ продолжают овладевать системой ПВО Iris-T. Хотя она уже стоит на вооружении и используется украинскими защитниками, однако на учениях вместе с немецкими специалистами отрабатывают разные сценарии ее применения.

Украинские военные продолжают овладевать немецкими системами ПВО Iris-T. В Генштабе ВСУ показали, как проходят учения.

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IRIS-T на вооружении украинских защитников

В Германии продолжаются учения военнослужащих ВСУ. Немецкие специалисты проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T SLM.

Воздушные силы опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в Вооруженные силы Германии. Во время учений отрабатываются смоделированные сценарии отработки системы.



Украинские военные продолжают учиться / Фото Генштаб ВСУ

Военные ВСУ защищают украинское небо, используя эту систему ПВО для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов. Она интегрирована в существующие системы противовоздушной обороны.



На учениях отрабатывают разные сценарии применения ПВО / Фото Генштаб ВСУ

Что известно об IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Эту систему можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты. IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Эту систему можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты.



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