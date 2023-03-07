В Генштабе показали, как украинские защитники учатся работать на ПВО Iris-Т
Источник:Генштаб ВСУ
Военнослужащие ВСУ продолжают овладевать системой ПВО Iris-T. Хотя она уже стоит на вооружении и используется украинскими защитниками, однако на учениях вместе с немецкими специалистами отрабатывают разные сценарии ее применения.
Украинские военные продолжают овладевать немецкими системами ПВО Iris-T. В Генштабе ВСУ показали, как проходят учения.
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IRIS-T на вооружении украинских защитников
В Германии продолжаются учения военнослужащих ВСУ. Немецкие специалисты проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T SLM.
Воздушные силы опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в Вооруженные силы Германии. Во время учений отрабатываются смоделированные сценарии отработки системы.
Украинские военные продолжают учиться / Фото Генштаб ВСУ
Военные ВСУ защищают украинское небо, используя эту систему ПВО для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов. Она интегрирована в существующие системы противовоздушной обороны.
На учениях отрабатывают разные сценарии применения ПВО / Фото Генштаб ВСУ
Что известно об IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Эту систему можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты.
Военная помощь от Германии: последние новости
- Концерн Rheinmetall заявил, что хочет построить новый завод в Украине для производства еще более современных танков Panther. Военные аналитики отмечают, что смогут производить до 400 единиц в год.
- Кроме того, концерн Rheinmetall планирует закупить еще почти 100 Leopard 1 для нужд ВСУ. Немецкий производитель ведет переговоры со швейцарской оборонной фирмой Ruag. По сообщениям в СМИ, танки будут доставлены в Украину после ремонта.
- Германия пришлет Украине 2 системы ПВО малого радиуса действия. Они встанут на вооружение в 2023 году. Производитель отмечает, что такой тип ПВО будет эффективным против дронов.