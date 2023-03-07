Українські військові продовжують оволодівати німецькими системами ППО Iris-T. У Генштабі ЗСУ показали, як проходять навчання.

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IRIS-T на озброєнні українських захисників

У Німеччині тривають навчання військовослужбовців ЗСУ. Німецькі спеціалісти проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T SLM.

Повітряні сили спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже введені в Збройні сили Німеччини. Під час навчань відпрацьовуються змодельовані сценарії відпрацювання системи.



Українські військові продовжують навчатися / Фото Генштаб ЗСУ

Наразі військові ЗСУ боронять українське небо, використовуючи цю систему ППО для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегрована в наявні системи протиповітряної оборони.



На навчаннях відпрацьовують різні сценарії застосування ППО / Фото Генштаб ЗСУ

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. Цю систему можна розгорнути проти широкого спектра загроз, включно з повітряними загрозами, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети.



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