Українські військові продовжують оволодівати німецькими системами ППО Iris-T. У Генштабі ЗСУ показали, як проходять навчання.
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IRIS-T на озброєнні українських захисників
У Німеччині тривають навчання військовослужбовців ЗСУ. Німецькі спеціалісти проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T SLM.
Повітряні сили спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже введені в Збройні сили Німеччини. Під час навчань відпрацьовуються змодельовані сценарії відпрацювання системи.
Українські військові продовжують навчатися / Фото Генштаб ЗСУ
Наразі військові ЗСУ боронять українське небо, використовуючи цю систему ППО для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегрована в наявні системи протиповітряної оборони.
На навчаннях відпрацьовують різні сценарії застосування ППО / Фото Генштаб ЗСУ
Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. Цю систему можна розгорнути проти широкого спектра загроз, включно з повітряними загрозами, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети.
Військова допомога від Німеччини: останні новини
- Концерн Rheinmetall заявив, що хоче побудувати новий завод в Україні для виробництва ще більш сучасних танків Panther. Військові аналітики зазначають, що зможуть виготовляти до 400 одиниць на рік.
- Окрім того, концерн Rheinmetall планує закупити ще майже 100 Leopard 1 для потреб ЗСУ. Німецький виробник веде переговори зі швейцарською оборонною фірмою Ruag. За повідомленнями у ЗМІ, танки будуть доставлені в Україну після ремонту.
- Німеччина надішле Україні 2 системи ППО малого радіуса дії. Вони стануть на озброєння у 2023 році. Виробник зазначає, що такий тип ППО буде ефективним проти дронів.