Более 30 танков, несколько IRIS-T и HIMARS: Германия тайно передала Украине военную помощь

Германия в конце июня –в начале июля практически тайно отправила Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли танки, системы ПВО и зенитные ракетные комплексы.

Также в эту партию вошла и другая тяжелая бронетехника. Все это предоставила немецкая оборонная промышленность вместе с Бундесвером.

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Что передала Германия в новом пакете Украине

По данным издания Merkur, Германия доставила в Киев значительный военный пакет для Вооруженных сил Украины. В него вошли 39 танков, произведенных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

В частности, прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder. Таким образом, общее количество танков Marder, поставленных Германией Украине, достигла 120 единиц, а также количество танков Leopard 1, которые были отремонтированы и поставлены, – 50 единиц.

Германия также расширила арсенал украинской армии, добавив к нему различные военные транспортные средства, в том числе мостоукладочные танки Biber, инженерные танки Dachs, эвакуационные танки и танки для разминирования Wisent 1.

Кроме того, Германия поставила еще по одной системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS для усиления защиты критически важных объектов инфраструктуры и городов Украины от российских воздушных атак.

Этот пакет также содержал три реактивные системы залпового огня HIMARS. Хотя Бундесвер и немецкая армия, пока не имеет на вооружении HIMARS, однако ранее они предоставили Украине четыре технически похожие реактивные системы залпового огня.