ISW сравнил возможности израильской и украинской ПВО отражать вражеские атаки

Украина сталкивается с вызовами в защите от ракетных и дроновых ударов, в отличие от Израиля, который эффективно противостоит иранским атакам. В этом уверены западные аналитики.

Институт изучения войны проанализировал оборонительные возможности Украины в контексте израильского опыта противодействия масштабным ракетным и дроновым ударам из Ирана. По словам экспертов, Израиль сумел отразить почти все атаки, в то же время Украина столкнулась с серьезными вызовами из-за географических и технических ограничений.

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Почему ПВО Израиля работает лучше

Как отмечают в ISW, украинская противовоздушная оборона подвергается деградации из-за постоянных атак России, а вот Израиль демонстрирует высокую эффективность своей системы ПВО. И на это есть ряд факторов.

Однако самым важным является тот факт, что иранские дроны и ракеты преодолевают более 1 000 километров, что дает Израилю время для реагирования, в отличие от Украины. Россия запускает цели с достаточно близкого расстояния.

Большие размеры Украины, по сравнению с Израилем, усложняют возможность плотной противовоздушной обороны. Украине также не хватает возможностей осуществлять перехват "воздуха – воздуха" с помощью самолетов с неподвижным крылом, в отличие от Израиля,

– указывают в ISW.

Аналитики констатируют, что отсутствие возможности Украины проводить стопроцентные воздушные перехваты, как это делает Израиль, и задержки с предоставлением помощи по безопасности из США, только ухудшают ситуацию.

Больше об иранской атаке

В ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции запустил около 170 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136/131, а также 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. В Тегеране отмечали, что эта атака является местью за израильский обстрел сирийского города Дамаска.

Западное демократическое сообщество стало на сторону Тель-Авива, осудив действия Ирана. Также известно, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Иордания помогли Израилю отразить ракетно-дроновой удар.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал: мир помогал Израилю во время иранской атаки. Он добавил, что каждый день Россия наносит нашему государству значительный ущерб, и с этим также нужно что-то делать.

По словам специалистов, Украине нужно адаптировать свою стратегию обороны, чтобы эффективно противостоять российским воздушным угрозам.