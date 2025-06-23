В Киеве создадут группы ПВО на базе добровольческих формирований, –Ткаченко

В Киеве планируют создать группы противовоздушной обороны на основе добровольческих формирований территориальных общин. Сейчас есть все решения для реализации такой инициативы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.

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Новые группы ПВО из добровольцев

В столице начинается формирование групп противовоздушной обороны в пределах территориальных общин из добровольцев (ДФТГ).

По словам Ткаченко, это решение необходимо для усиления защиты населения от воздушных атак врага. Более того, почти в каждой семье погибших или пострадавших есть родные на фронте, поэтому важно организовать эффективную оборону в тылу.

Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей,

– говорится в сообщении.

Кабмин уже предоставил соответствующие решения для создания групп ПВО в общинах на базе ДФТГ. Добровольцев планируют обучать пользованию новыми технологиями, которые будут задействованы в системе обороны.

Напомним, мобильным огневым группам стало сложнее сложнее противодействовать "Шахедам". Однако Украина активно совершенствует дроны-перехватчики и классические зенитные средства для эффективной борьбы с этими БпЛА.

Также, Россия использует против Украины баллистические ракеты, для перехват которых нужны высокотехнологичные системы ПВО, такие как Patriot. Сейчас идет разработка комплекса SAMP/T NG, способного уничтожать такие ракеты, как "Кинжал".