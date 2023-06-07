Постоянно мониторят: движение "Атеш" назвало координаты российской ПВО в Крыму

Партизаны движения "Атеш" обнаружили российскую установку противовоздушной обороны в Крыму. Активисты опубликовали в сети координаты системы.

Активисты на временно оккупированных территориях не перестают следить за перемещением россиян. Отслеживают также и работу ПВО.

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Вблизи Симферополя нашли систему ПВО

В сети движение "Атеш" сообщило о размещении российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Партизаны также опубликовали карту, на которой было отмечено геолокацию. Согласно их заявлениям, ПВО расположена на востоке города Симферополя.

Наши агенты обнаружили расположение ПВО на востоке Симферополя. Координаты: 44.953509, 34.199211,

– говорится в сообщении.

Партизаны также подчеркнули, что агенты на оккупированных территориях постоянно мониторят ситуацию и делятся полученной информацией с нужными людьми.



Координаты ПВО россиян заметили на карте/скриншот с карты движения "Атеш"

Систему ПВО в Крыму показали в сети: смотрите видео

К слову, недавно россияне сбили на Востоке Крымского полуострова дрон. Российская пропаганда традиционно начала истерить об "атаке украинских беспилотников". В сети даже опубликовали кадры как доказательство. Правда, пропагандисты не учли, что дрон иранского производства, то есть сбили они собственный БПЛА.

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