В столице России на крышах здания министерства обороны, министерства внутренних дел установили ПВО. Это выглядит странно, потому что в нормальных странах это не так делается.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Кроме того, полковник ВСУ посоветовал москвичам, как воздушными шарами проверить ПВО на домах.

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Удивительная практика

Игнат отметил, что это странная практика размещать ЗРК на крышах. Есть такие прецеденты в других странах, в частности Белый Дом, Пентагон, США – как эталон защиты. Имеются модульные специальные установки. Грубо говоря, это башня, стоящая на специальном постаменте.

Если ее включить, все цели уничтожаются в автоматическом режиме. Все, что вокруг летит, беспилотник, ракета, эти зенитные пушки должны в автоматическом режиме обнаружить и быстро уничтожить. Человек вряд ли способен уничтожать, это как оружие последней надежды,

– заметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что ракеты и беспилотники созданы по таким технологиям, чтобы преодолевать системы ПВО, и не всегда удается уничтожать их все. Собственно, тогда зенитные пушки, имеющие искусственный интеллект, способен обнаруживать и уничтожать цели.

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"Панциры" на крышах Москвы

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, их дальность поражения невысока. Сами снаряды улетают не так далеко. Больших шансов уничтожить цель издалека нет. "Панцирь" – это зенитно-пушечный комплекс. У него есть и ракеты, и зенитные пушки, которые могут уничтожать цели на разных дистанциях.

"То, что его поставили именно туда на здание, это выглядит как минимум странно. Скорее, если говорится об их столице, ставить где-то на подступах. Возможно, делать какое-то кольцо обороны, как это было еще во времена Союза. Эшелонированная славная ПВО, которая пропустила, кстати, самолет Матиаса Руста на Красную площадь», – подчеркнул Игнат.

Как он отметил, это выглядит смешно, это уже высмеяли. Однако это еще один знак, что "паники нет", как они говорят, все спокойно, и они усиливают ПВО в самом центре столицы.

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