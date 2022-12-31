Полковник ВСУ предположил, способна ли российская ПВО прикрыть Москву

Руководство страны-террориста специфически готовятся к праздникам. В частности, в России панически усилили противовоздушную оборону возле Москвы.

Однако даже в теории будет очень тяжело защитить столицу России. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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По его словам, во времена Советского Союза возле Москвы существовало 3 уровня системы противовоздушной обороны.

"Третий уровень ПВО вообще достигал Украины и проходил в Конотопе Сумской области. Однако такой системы уже давно не существует", – сказал Свитан.

Способности российской противовоздушной обороны

По словам военного эксперта, у России действительно есть зенитно-ракетные комплексы, которые могут выполнять такие задачи. Однако, как отметил Свитан, в этом вопросе есть определенные сложности.

Москва занимает очень большую площадь, которую очень тяжело прикрыть. Россияне могут закрывать какие-то секторы или отдельные объекты с помощью ЗРК "Тор" или армейских "Буков",

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Однако, как отметил военный эксперт, у россиян осталось не так много зенитно-ракетных комплексов в свободном доступе.

Часть российских ЗРК работает на фронте в Украине.

Еще часть Россия перебросила в Беларусь по просьбе диктатора Александра Лукашенко.

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Поэтому, по словам Свитана, у самих россиян остается не так много средств противовоздушной обороны.

Прикрыть Москву они сейчас точно не могут. Ведь они даже не смогли прикрыть базу стратегической авиации "Энгельс",

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что столица России почти в 10 раз больше авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, где в декабре раздавались взрывы. Поэтому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в случае с Москвой российская противовоздушная оборона вряд ли справится с задачей.

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