Защищают дочь Путина: на Воробьёвых горах в Москве построили новую базу ПВО

Вокруг Москвы отмечается развертывание нового "кольца" противовоздушной обороны с использованием ЗРК С-400, которые размещаются ближе к центру города, чем раньше. Одна из новых позиций появилась менее чем в 10 километрах от Кремля – рядом с МГУ и проектами фонда, связанного с дочерью Владимира Путина.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

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Что известно о новом "кольце" ПВО вблизи фонда дочери Путина?

Одна из таких позиций расположена менее чем в 10 километрах от Кремля – на Воробьевых горах, рядом с Московским государственным университетом и территорией Инновационного научно-технологического центра. Этот проект связан с фондом "Иннопрактика", который возглавляет Екатерина Тихонова, дочь президента России Владимира Путина.



Позиции, где размещаются комплексы С-400, вблизи центра дочери Путина / Радио Свобода

По данным журналистов, на территории центра появилась новая бетонная площадка площадью около 4,5 гектаров, после чего там были зафиксированы пусковые установки С-300/400 и элементы радиолокационных систем, в частности передвижная башня 40В6МР, которая используется для обнаружения низковысотных целей. Строительство таких позиций, судя по спутниковым снимкам, соответствует формату других аналогичных площадок в Москве, о которых ранее сообщали журналисты-расследователи.



Подготовка к размещению ПВО / Фото Радио Свобода

Подобные объекты уже фиксировались в различных районах столицы и ее окрестностях, формируя сеть ПВО вокруг города. В то же время новая позиция вблизи МГУ стала самой близкой к Кремлю из всех известных – расстояние до него составляет менее 9 километров.

Благодаря расположению на Воробьевых горах комплекс имеет также географическое преимущество, ведь высота местности позволяет радиолокационным системам эффективнее обнаруживать воздушные цели. По оценкам, такое усиление ПВО может быть связано с опасениями России относительно развития украинских дальнобойных ударных возможностей. В Киеве ранее заявляли о создании новых типов ракет и усовершенствовании беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 3000 километров.



Усиление ПВО в Москве / Фото Радио Свобода

Напомним, Россия резко усилила систему ПВО вокруг Московского нефтеперерабатывающего завода после двух успешных ударов украинских беспилотников по этому объекту. По данным Defense Express, в этот район дополнительно перебросили как минимум 3 – 4 комплекса "Панцирь", размещенные буквально в нескольких сотнях метров от завода.

Московский НПЗ, расположенный примерно в 15 километрах от Кремля и обеспечивавший значительную часть топлива для Москвы и авиации, после атак, по имеющейся информации, остановил работу. Аналитики отмечают, что концентрация ПВО в этом районе могла быть усилена за счет ослабления защиты других объектов в России.