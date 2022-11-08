Сбивают одновременно 36 ракет: эксперт объяснил, что могут прикрыть ПВО NASAMS и Aspide

Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide. Они могут серьезно прикрыть оперативное направление или крупный областной центр, но о 100% сбитии ракет речь не идет.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что известно о ЗРК NASAMS.

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ПВО NASAMS

Черник отметил, что NASAMS работает на базе ракеты AIM-120. Две батареи – это очень серьезно, это не менее 36 ракет. Это сможет перекрыть оперативное направление, скажем, большой областной центр и серьезно улучшить работу ПВО.

Напомню, что NASAMS – во втором эшелоне прикрывают Вашингтон. Одновременно может быть выпущено 36 ракет, это очень много. Скажем, последний залп по моей родной Львовщине исчислялся 7 – 8 ракетами, так что улучшить систему ПВО они могут,

– заметил военный эксперт.

Черник объяснил, что могут прикрыть ПВО NASAMS и Aspide: смотрите видео

ПВО Aspide

Он продолжил, что система ПВО Aspide работает на базе американской ракеты AIM-7 Sparrow и имеет рабочую зону в пределах 35 км. Технико-тактические характеристики не дотягивают до NASAMS или IRIS-T, однако это серьезное усиление наших ПВО. Две батареи – это снова 36 ракет.

"Эти системы взаимоинтегрируются и участок неба существенно прикрывают. Поэтому наша ПВО качественно нарастает. Однако акцентирую, 100% закрытия неба не бывает в принципе", – подчеркнул Черник.

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