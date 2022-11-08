Сбивают одновременно 36 ракет: эксперт объяснил, что могут прикрыть ПВО NASAMS и Aspide
Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide. Они могут серьезно прикрыть оперативное направление или крупный областной центр, но о 100% сбитии ракет речь не идет.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что известно о ЗРК NASAMS.
К теме Украина получила систему ПВО Aspide: на что способна и какие характеристики имеет
ПВО NASAMS
Черник отметил, что NASAMS работает на базе ракеты AIM-120. Две батареи – это очень серьезно, это не менее 36 ракет. Это сможет перекрыть оперативное направление, скажем, большой областной центр и серьезно улучшить работу ПВО.
Напомню, что NASAMS – во втором эшелоне прикрывают Вашингтон. Одновременно может быть выпущено 36 ракет, это очень много. Скажем, последний залп по моей родной Львовщине исчислялся 7 – 8 ракетами, так что улучшить систему ПВО они могут,
– заметил военный эксперт.
Черник объяснил, что могут прикрыть ПВО NASAMS и Aspide: смотрите видео
ПВО Aspide
Он продолжил, что система ПВО Aspide работает на базе американской ракеты AIM-7 Sparrow и имеет рабочую зону в пределах 35 км. Технико-тактические характеристики не дотягивают до NASAMS или IRIS-T, однако это серьезное усиление наших ПВО. Две батареи – это снова 36 ракет.
"Эти системы взаимоинтегрируются и участок неба существенно прикрывают. Поэтому наша ПВО качественно нарастает. Однако акцентирую, 100% закрытия неба не бывает в принципе", – подчеркнул Черник.
Воздушные силы ВСУ: последние новости
- Украинские военные эффективно противостоят врагу на суше и в воздухе. Только за сутки, 4 ноября, удалось сбить сразу 2 вертолета и более 10 вражеских беспилотников.
- Украине нужно усиливать систему ПВО. Воздушные силы ВСУ рассчитывают на разные комплексы, чтобы создать мощную противовоздушную оборону.
- Недавно было немало сообщений о предоставлении Украине тех или иных систем ПВО. Безусловно, противовоздушная оборона нашего государства усиливается, однако пока не так быстро, как бы всем хотелось.