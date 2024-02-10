Прикроют несколько городов: какие возможности ПВО NASAMS, что может получить Украина

Украина может получить от Норвегии дополнительные ПВО NASAMS. Вероятно, это может быть 10 пусковых установок и 4 центра управления. Они могут прикрыть 4 города примерно по 300 тысяч населения.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это довольно серьезный подход. Он добавил, что ракеты к этим системам имеют дальность 40 километров.

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"Очень хорошо себя NASAMS показали. АIМ-120 – это ракета "воздух – воздух". F-16 пользуется ею. Дальность там около 40 километров в радиусе", – сказал Свитан.

В этом радиусе можно перехватить любую воздушную цель, кроме баллистической. То есть это хороший механизм для выполнения боевых задач. Также такие системы можно использовать фронтально.

Допустим, по правобережью Днепра от Одессы до Запорожья можно расположить эти комплексы. Тот же Херсон перекрыть, одесские порты, Николаев. Это довольно-таки серьезный подарок,

– подчеркнул военный эксперт.

Могут доработать

Ракета, которую использует эта система ПВО, практически совершенна. Лётчик-инструктор предполагает, что будут работать над тем, чтобы с 40 километров увеличить её дальность вдвое. Это, считает полковник ВСУ в запасе, следующий шаг.

"Это в будущем. Это как отработали по SAMP/T итальяно-французскому. Взяли такую же ракету Aster 30, добавили пороховой ускоритель, который разгоняет её при выходе из тубуса. А дальше – она уже идет за сотню километров", – сказал Роман Свитан.

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