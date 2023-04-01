Украина вернула европейской стране систему ПВО: почему офицер ВСУ не видит в этом проблемы

Украина получает разную технику: некоторые образцы вооружения совершенно новые, а некоторые – сняты с баз хранения. Среди такого количества помощи могут быть неисправные образцы, но в этом нет ничего дурного.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил офицер ВСУ, боец 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, в этом нет злого умысла, кто-то мог банально недосмотреть.

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Техника бывает разная

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал, что одна из европейских стран передала Украине систему ПВО, которая в итоге не сработала, поэтому ее поменяли.

Тарас Березовец отметил, что это вполне нормальная ситуация, потому что Украина получает большое количество вооружения. Часть этой техники нова: например, некоторые танки Leopard 2 или ракеты Brimstone. Но многие образцы вооружения – это техника, снятая с баз хранения.

"Возможно, были нарушены условия хранения. Возможно кто-то не присмотрел. Не вижу здесь злого умысла. Это ошибка, а ошибаются все. В магазине можно поменять товар, если он тебе не подошел, так же мы делаем с оружием – ничего страшного, поменяли на то, что работает", – подчеркнул офицер ВСУ.

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