ПВО ночью уничтожило 2 ракеты и 11 "Шахедов"

Российские военные в ночь на 16 октября совершили миксованную ракетную и дроновую атаку. В Воздушных силах рассказали о результатах работы и назвали цифру воздушных целей, атаковавших Украину.

На протяжении всей ночи российские военные атаковали Украину. Для этого враг использовал как дроны-камикадзе, так и ракеты. Рассказываем, что известно о работе наших защитников по воздушным целям оккупантов.

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Сколько "Шахедов" и ракет запустил враг

В Воздушных силах отметили, что ночью оккупанты атаковали Украину с разных направлений. Для этого враг применял баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты, а также ударные беспилотники.

Зафиксировали пуск одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59, а также 12 "Шахедов". Известно, что авиационными ракетами атаковали северные и восточные регионы Украины, а дронами-камикадзе – разные направления, в частности, западное.

Силы ПВО в течение ночи уничтожили 11 "Шахедов", а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.