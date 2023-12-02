Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что, в частности, удачно и эффективно поработали пограничники. Отметим, что тревогу в области объявили еще вечером 1 декабря.
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"Где-то половина из 90% – это те действия, которые применяют именно мобильные огневые группы. Есть эффективность от этой работы. В этом направлении двигаемся, в частности, и на Южных территориях", – подчеркнул Братчук.
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Какой прогресс
Во время прошлого отопительно-энергетического сезона в 2022 – 2023 году, когда враг атаковал Одесскую область, даже при тех условиях и вооружении украинские военные сбивали максимально все, что можно было сбить.
По сравнению с тем годом, сейчас на голову выше в оснащении, в тактике, в частности. Хотя враг тоже не стоит на месте,
– добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Атаки россиян на Одесскую область: последнее
- Враг в ночь на 2 декабря атаковал Одесскую область ударными БПЛА. Их запускали из временно оккупированного Крыма – из мыса Чауда. Оккупанты направили ударные беспилотники по прибрежным районам. Один из дронов-камикадзе попал в объект инфраструктуры. Из-за этого произошел пожар. Люди не пострадали.
- В ночь на 30 ноября россияне также атаковали Одесскую область "Шахедами". В Одессе и области раздавались взрывы. В пределах региона тогда уничтожили 5 дронов-камикадзе.
- 28 ноября в области тоже было громко. В Воздушных Силах ВСУ тогда заявили, что в сторону Одессы двигалась ракета.