США "дали зеленый свет": Украина имеет шанс получить больше ПВО Patriot
США недавно заявили о передаче Украине одной системы ПВО Patriot. Теперь решение Соединенных Штатов развязало руки с поставками Patriot из других стран НАТО.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный блоггер и стример Майкл Наки. Готовилось это заранее или нет, мы увидим по скорости доставки Patriot в Украину.
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Наки вспомнил, что впервые в Украину Запад отправил всего три HIMARS, а затем уехали и М-270 из Великобритании, и MARS, и еще больше HIMARS. Блогер назвал это психологическим преодолением барьера.
Америка разрешила всем
Америка, по мнению журналиста, является лидером НАТО, ведь в бюджете Альянса объемом 1,1 триллиона за 2021 год американские деньги составили большую часть – 800 миллиардов. Поэтому Америка является первой скрипкой НАТО.
Итак, если Америка передала HIMARS, значит, всем остальным странам тоже дали добро.
Будет ли больше ПВО в Украине и когда: смотреть видео
Планировалось или нет
Наки объяснил, как можно узнать это планировалось или нет: об этом будет свидетельствовать скорость доставки Patriot в Украину. На этих системах нужно учиться минимум 1,5 – 2 месяца, и если они придут раньше, значит – часть украинских солдат уже училась работать на них. И передача Patriot готовилась заранее.
"Несколько месяцев назад была информация о том, что определенное количество украинских военных забрали учить разные виды техники", - добавил журналист.
По словам россиянина, чем больше в Украине будет компетентных военных для этого вооружения, тем больше его будут поставлять. Есть перспективы поставок из разных стран, потому что Patriot стоят во всем НАТО, даже в Турции, для которой их закупила Испания.
Я думаю, довольно оперативно мы заметим увеличение снабжения Patriot в Украину. Было бы странно, если бы эта шумная история закончилась одной батареей,
– подытожил журналист.
Что известно о передаче Patriot Украине
- 21 декабря США объявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Кроме самого комплекса, который может стоить более миллиарда долларов, США будут учить украинским военным работе на комплексах.
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович заметил, что ЗРК Patriot – это разумное усиление украинского ПВО. И хотя одна батарея сможет закрыть всего один или два района, Украина может рассчитывать на большее количество комплексов после успешного использования первого образца.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.
- В Пентагоне заявили, что украинские военные будут учиться управлять Patriot несколько месяцев.