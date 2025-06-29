ПВО работает в Полтаве: городу угрожают "Шахеды" и ракеты
- В Полтавской области в ночь на 29 июня произошли комбинированные атаки с использованием дронов и ракет, в частности, на Кременчуг.
- Взрывы слышали и в Полтаве, где работала система ПВО для защиты от воздушных угроз.
В Полтавскую область этой ночью, 29 июня, залетело много различных средств воздушного нападения врага. Под комбинированным ударом находился Кременчуг.
Однако и в самой Полтаве слышали взрывы, там работали силы ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Взрывы в Полтаве ночью 29 июня: что известно
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 19:38 предыдущего дня, 28 июня. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников российской армии.
В течение всей ночи неоднократно враг запускал не только дроны, но и ракеты различных типов. В Полтавской области, в частности, под комбинированной атакой находился Кременчуг.
А ближе к 4 часам утра стало известно о взрывах в Полтавской общине. Власти проинформировали о работе ПВО. Сначала это было из-за "Шахедов", а потом и из-за ракетной атаки.
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