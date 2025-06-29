А проте й у самій Полтаві чули вибухи, там працювали сили ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Вибухи у Полтаві вночі 29 червня: що відомо

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили ще о 19:38 попереднього дня, 28 червня. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників російської армії.

Упродовж усієї ночі неодноразово ворог запускав не тільки дрони, а й ракети різних штибів. У Полтавській області, зокрема, під комбінованою атакою перебував Кременчук.

А ближче до 4 години ранку стало відомо про вибухи у Полтавській громаді. Влада проінформувала про роботу ППО.

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