Враг атаковал Киевщину "Шахедами": были ли попадания и разрушения

В ночь на 12 июля на Киевщине работали силы противовоздушной обороны по вражеским ракетам и ударным дронам. Зафиксировано падение обломков в 3 районах на открытых местностях.

Об этом по состоянию на утро 12 июля сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Смотрите также В Воздушных силах назвали основное направление вечерней ракетной атаки

Последствия атаки

Обошлось без пострадавших и попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. Пострадавших нет,

– отметил Кравченко.

Сейчас оперативные группы фиксируют падение обломков в 3 районах на открытых местностях за пределами застройки.

Ночная тревога на Киевщине

По словам руководителя ОВА, тревога в области объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь – в общем более 7 часов. В воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны.

К слову, в Хмельницкой области вечером и ночью тоже раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракет и беспилотников.