ПВО работала в 13 областях: ночью враг запустил по Украине почти 80 "Шахедов"

В ночь на 2 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили в небе над страной 63 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Российские "Шахеды" в очередной раз атаковали Украину

В Воздушных силах отметили, что этой ночью россияне атаковали Украину 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны – без негативных последствий.

Как отметили в Воздушных силах, в результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина и Запорожье.

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