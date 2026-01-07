"Хотим ускорить": Зеленский ответил, приходят ли от США ракеты и ПВО
Зеленский подчеркнул, что усиление систем ПВО остается приоритетной задачей для Украины. Он подтвердил, что подробно обсуждал потребности Украины в вооружении во время встреч во Франции и Мар–а–Лаго.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Поступают ли системы ПВО от США?
Владимир Зеленский рассказал, что во время последних двух визитов в США и Францию он подробно показывал, какие именно системы ПВО для Украины нужны срочно и какие ракеты следует поставлять в первую очередь.
Конкретные детали президент пока не раскрыл из соображений безопасности, впрочем отметил, что обсуждение было достаточно конструктивным.
По поставкам вооружения от США – новые системы ПВО еще не поступали, а поставки ракет отбывают постепенно.
По ракетам – понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский выразил отдельную благодарность международным партнерам за поддержку, в частности Норвегии, отметив, что подробностей не будет разглашать. Впрочем президент намекнул: "очень, Йонас, очень тебе спасибо".
Какие решения по усилению систем ПВО приняли на "коалиции желающих" во Франции?
Зеленский рассказал, что во время встречи лидеров государств, руководителей международных организаций, послов и представителей министерского уровня во Франции обсуждались важные политические шаги по войне в Украине.
В частности поднимался вопрос усиления противовоздушной обороны для защиты гражданских, общин и критической инфраструктуры.
Также президент подчеркнул, что каждая встреча должна приносить конкретный результат по ПВО, новых пакетов помощи от партнеров и новые возможности защитить украинское небо.