"Хотим ускорить": Зеленский ответил, приходят ли от США ракеты и ПВО

Зеленский подчеркнул, что усиление систем ПВО остается приоритетной задачей для Украины. Он подтвердил, что подробно обсуждал потребности Украины в вооружении во время встреч во Франции и Мар–а–Лаго.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Поступают ли системы ПВО от США?

Владимир Зеленский рассказал, что во время последних двух визитов в США и Францию он подробно показывал, какие именно системы ПВО для Украины нужны срочно и какие ракеты следует поставлять в первую очередь.

Конкретные детали президент пока не раскрыл из соображений безопасности, впрочем отметил, что обсуждение было достаточно конструктивным.

По поставкам вооружения от США – новые системы ПВО еще не поступали, а поставки ракет отбывают постепенно.

По ракетам – понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил отдельную благодарность международным партнерам за поддержку, в частности Норвегии, отметив, что подробностей не будет разглашать. Впрочем президент намекнул: "очень, Йонас, очень тебе спасибо".

Какие решения по усилению систем ПВО приняли на "коалиции желающих" во Франции?