Есть три слабые точки: почему российская ПВО начала "сдавать", а Путин панически обкладывается ЗРК

Российская система противовоздушной обороны все чаще "устает" и пропускает хорошие дроны и ракеты к местам назначения. На фоне регулярных ударов и нехватки ресурсов Москва вынуждена постоянно перебрасывать комплексы ПВО между ключевыми направлениями, оставляя другие участки менее защищенными.

Военные эксперты и обозреватели для 24 Канала разобрали, в каком состоянии сейчас российская ПВО, как нашим защитникам удается ее обходить, и почему Владимир Путин панически начал обставляться дополнительными средствами защиты.

Как Украина смогла уничтожить порты РФ?

Украина в последнее время системно работает по российской портовой инфраструктуре в Балтийском море – и это уже дает вполне ощутимый результат. Прежде всего речь о проседании экспорта нефти из балтийских терминалов РФ. Очевидно, что наши силы нашли техническое решение, которое позволяет регулярно добираться в Ленинградскую область.

Как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко, последние удары Украины по российским портам в Балтийском море – это не разовые акции, а продуманная системная работа, которая уже бьет по ключевому – нефтяному экспорту России.

По словам экономиста Василия Фурмана, сокращение экспорта нефти через ключевые балтийские порты уже достигает около 40%, а финансовые потери России могут составлять сотни миллионов долларов ежедневно.

Романенко назвал версию, что Украина может использовать определенные обходные воздушные коридоры – то есть дроны не заходят глубоко через территорию России, а выходят в район Балтийского моря с других направлений и уже оттуда атакуют порты, в частности Усть-Лугу и Приморск. Это позволяет избегать наиболее опасных участков с плотной противовоздушной обороной.

Впрочем, Романенко не исключает и более "тихий" вариант – эти маршруты проложены самостоятельно, без участия союзников.

Отсутствие какой-либо реакции со стороны россиян немного настораживает. Не исключаю, что Украина самостоятельно все же смогла проложить маршрут в обход российских зон ПВО и без помощи наших верных союзников таких, как страны Балтии и Польша,

– подчеркнул он.

Но решающим является не только направление, но и масштаб. Если дроны летят через территорию России, нужно запускать минимум несколько десятков – тогда часть гарантированно прорвется. Если же маршрут идет в обход, достаточно меньшего количества, потому что основная угроза возникает только на финальном этапе атаки.

В итоге, как считает эксперт, эти удары серьезно повлияли на возможности России экспортировать нефть. Полностью процесс не остановлен, но темпы существенно упали, а это критично.

Россия уже упустила момент, когда цены на нефть резко выросли на фоне событий в Персидском заливе: пока рынок был выгодным, она не смогла быстро нарастить отгрузки. Теперь же ситуация изменилась – цены снижаются, и возможность получить максимальную прибыль фактически потеряна.

Как Украине удалось выбивать порты РФ: смотреть видео

Где в ПВО России образовались дыры

Как считает полковник запаса Роман Свитан, Украина целенаправленно меняет направления ударов по российским портам – от Ленинградской области до Новороссийска, чтобы заставить врага постоянно перебрасывать системы ПВО. В результате россияне "оголяют" одни участки, прикрывая другие, и именно в эти моменты украинские силы наносят новые удары.

Такая тактика позволяет расшатывать российскую противовоздушную оборону, которая уже имеет дефицит. Россия не успевает восстанавливать потери ЗРК и радиолокационных станций, поэтому вынуждена использовать новые комплексы сразу "с колес", без полноценного прикрытия тылов, чем и пользуется Украина.

По словам Свитана, сейчас у России образовалась серьезная "дыра" в ПВО по всей территории, и это открывает возможности для дальнейших ударов, в частности по нефтегазовой инфраструктуре на Юге. При этом враг пытается сохранить экспорт нефти, но из-за повреждения резервуаров и терминалов вынужден работать в осложненных условиях, фактически импровизируя с логистикой.

Где в российской ПВО серьезная дыра: смотреть видео

Как считает Свитан, у России есть три ключевые уязвимости, которые напрямую влияют на ее способность вести войну, и украинские Силы обороны целенаправленно работают именно по этим направлениям.

Первая – это Москва. По его словам, в Кремле серьезно боятся регулярных ударов по столице, ведь они имеют не только военный, но и сильный психологический эффект: демонстрируют, что система защиты не является надежной и "центр принятия решений" также уязвим.

Вторая – нефтегазовая инфраструктура. Свитан подчеркивает, что Россия имеет тысячи километров трубопроводов, множество перекачивающих станций и нефтеперерабатывающих объектов.

Прикрыть все это просто невозможно. Как только у нас появятся средства поражения большой дальности в достаточном количестве, так мы сразу сможем выжечь эту "бензоколонку",

– отметил Свитан.

Третья уязвимость – Крым. Он фактически является оперативной "ловушкой", где сложно выстроить стабильную оборону. Украина, по словам эксперта, уже использует это: уничтожает ПВО, заставляет Россию снова подтягивать туда комплексы, и повторно их выбивает, постепенно истощая возможности противника.

Почему Путин обкладывается системами ПВО?

Вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, по данным OSINT-исследователей, построили еще семь новых башен с системами противовоздушной обороны "Панцирь". В результате общее количество таких позиций там возросло до 27.

Интересно, что, по данным журналистов, строительство новых позиций началось одновременно 17 марта, часть из них уже оснащена вооружением, а сами системы размещены в виде двух колец вокруг резиденции по аналогии с ПВО вокруг Москвы, что формирует многоуровневую оборону ключевого объекта российского руководства.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что эти действия нельзя объяснять исключительно "паранойей", хотя фактор страха, по его словам, очевидно присутствует. Российская система безопасности в последние годы демонстрирует четкую тенденцию к приоритизации защиты политического руководства над защитой инфраструктуры или экономически важных объектов.

Кремль внимательно отслеживает как украинские дальнобойные способности, так и общие изменения в современной войне, где все большую роль играют точечные удары, разведка из открытых источников и анализ больших массивов данных.

Именно это, как считает Жовтенко, подталкивает российское руководство к тому, чтобы максимально закрывать места потенциального пребывания Путина и усиливать их эшелонированной обороной. Отдельно он связывает такое поведение Кремля с международными примерами ликвидации или поражения высокопоставленных военно-политических фигур в ходе конфликтов, а также с тем, как современные технологии позволяют отслеживать перемещения и рутину руководства государств.

Для российской элиты это стало сигналом, что "прозрачность" в цифровую эпоху может представлять непосредственную угрозу для выживания режима. В условиях, когда Украина наращивает возможности в сфере дальнобойных ударов и повышает их точность и разрушительную силу, для российского руководства вопрос защиты первых лиц становится приоритетным.

Это приводит к перекосу в распределении ресурсов внутри системы безопасности РФ в пользу персональной охраны Путина и его ближайшего окружения.

Также Жовтенко отмечает, что логика действий Кремля объясняется не только военными расчетами, но и политической психологией авторитарной системы, где стабильность фактически отождествляется с физической безопасностью одного человека.

Приоритетом для нынешнего путинского режима является выживание фюрера,

– добавил Жовтенко.

Усиление ПВО вокруг резиденции на Валдае является симптомом более широкого процесса – концентрации ресурсов на защите центра власти в условиях роста внешних угроз и технологической уязвимости российского руководства.

Удары по портам России: что известно