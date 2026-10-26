ПВО России имеет критический недостаток: как Украина может воспользоваться шансом и нанести удар

В эксклюзивном интервью для 24 Канала израильский военный аналитик Дэвид Шарп проанализировал изменение украинской тактики нанесения ударов по территории РФ и причины глобального дефицита систем Patriot. Аналитик также объяснил, почему ограничение работы Starlink могло быть спланированным шантажом со стороны Белого дома для защиты российских НПЗ.

Украина меняет подход к нанесению ударов по России: вместо того, чтобы охотиться только за готовыми ракетами и авиабомбами, можно уничтожать критически важные звенья их производства. В то же время дефицит ракет для Patriot, зависимость от Starlink и развитие собственной баллистики становятся ключевыми факторами, которые могут повлиять на ход войны.

Военный аналитик Дэвид Шарп объяснил в эксклюзивном интервью для 24 Канала, почему удары по уязвимым звеньям российского ВПК могут быть эффективнее атак по готовому оружию, как Вашингтон может использовать Starlink для давления на Киев и почему украинская баллистика способна стать серьезной проблемой для российской ПВО.

Стратегия "бутылочных горлышек" ВПК

Вместо того чтобы охотиться за конечными этапами сборки, украинские силы сосредоточились на выбивании ключевых звеньев производственной цепочки. Уничтожение производственных мощностей, выпускающих синтетический каучук, нефтехимические производные, титановые сплавы или специфические компоненты питания, способно существенно замедлить или остановить выпуск готовых ракет и авиабомб.

Это так называемые "узкие места" – небольшие, но критически уязвимые элементы, потеря которых парализует весь процесс.

Главным инструментом для таких точечных ударов остаются крылатые ракеты Storm Shadow. По словам Шарпа, это самое эффективное дальнобойное средство, имеющееся в распоряжении Украины.

Российская противовоздушная оборона испытывает огромные трудности с их перехватом: на данный момент нет ни одного подтвержденного случая, когда ПВО России смогла бы полностью отразить организованную атаку этими ракетами.

Единственным существенным недостатком Storm Shadow остается их небольшое количество и ограниченная дальность, что вынуждает украинскую авиацию действовать осторожно, не заходя глубоко в зону поражения.

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Глобальный дефицит ПВО и иллюзия безлимитных Patriot

На фоне успешных украинских атак Россия продолжает ракетный террор, что остро ставит вопрос о поставках систем ПВО. Однако рассчитывать на резкое увеличение количества ракет-перехватчиков не стоит. Мир столкнулся с реальным дефицитом боеприпасов для систем Patriot.

Производственные мощности США в настоящее время позволяют выпускать чуть более 60 ракет для Patriot в месяц. Этого количества должно хватить для покрытия потребностей самих Соединенных Штатов, Украины, европейских заказчиков и арабских союзников.

Ситуацию значительно осложняет эскалация на Ближнем Востоке. Во время последних атак Ирана американские военные уже были вынуждены перейти в режим экономии, пропуская менее приоритетные цели. Поэтому Украине придется адаптироваться к условиям острой нехватки перехватчиков, компенсируя это ударами по пусковым установкам и заводам противника.

Шантаж со стороны "Старлинка": как Вашингтон давит на Киев

Ограничения в работе терминалов Starlink и Starshield для украинских военных, сопровождавшиеся скандальными заявлениями Илона Маска, имеют гораздо более глубокую политическую подоплеку. Аналитик склоняется к мнению, что решение об ограничении функционала связи принималось не единолично Маском, а в тесной координации с Белым домом.

Это классический инструмент кулуарного политического давления. Вероятно, таким образом администрация США пыталась заставить Киев отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам накануне американских выборов.

Временное прекращение атак на НПЗ может свидетельствовать о том, что стороны достигли негласной договоренности: Украина приостанавливает удары по нефтеперерабатывающим заводам, а США восстанавливают полноценную работу систем связи и оповещения о ракетных атаках. Этот случай в очередной раз доказывает острую необходимость развития собственных технологий и снижения зависимости от настроений западных партнеров.

Отключения электроэнергии в Крыму как инструмент сдерживания

Удары по энергетической инфраструктуре оккупантов, в частности по подстанции "Тамань", что привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму, являются частью более широкой стратегии запугивания. Это не просто нанесение тактического военного ущерба, а четкий политический сигнал Москве в преддверии зимы.

Украина демонстрирует, что за попытки уничтожить ее энергосистему Россия заплатит соразмерную цену. Цель таких действий – заставить Кремль задуматься о целесообразности дальнейшего энергетического террора и, возможно, выйти на негласное "энергетическое перемирие". Это переход к стратегии сдерживания через гарантированное возмездие.

Украинская баллистика – приговор для российской ПВО

Наиболее перспективным направлением для Украины Шарп называет создание собственной баллистической ракеты с дальностью 500–900 километров. Если у США, Израиля и Украины наблюдается дефицит перехватчиков против баллистических ракет, то у России вообще нет эффективных средств для борьбы с ними.

Российские системы ПВО, которые сейчас стягивают к Москве, не способны перехватывать баллистические цели средней дальности. В России просто не существует аналогов американских Patriot, THAAD или израильских Arrow-3. Поэтому массовое, или даже единичное, но точное применение украинских баллистических ракет по ключевым объектам на территории России станет катастрофой для российского командования. Это окончательно сломает чувство безнаказанности и станет самым мощным фактором стратегического сдерживания в этой войне.