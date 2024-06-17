В Крыму "проредили" российскую ПВО: в ВСУ назвали количество систем, которые уничтожили за 2 месяца

17 июня 2024, 17:27
Читати новину українською

Источник:

Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ

Украина в течение двух последних месяцев поразила более 10 вражеских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Речь идет об установках С-300, С-350, С-400.

Украинские военные рассказали о потерях врагов в противовоздушной обороне в течение мая – июня 2024 года. Перед этим Кирилл Буданов объяснял, что Россия перебросила на оккупированный полуостров С-500.

Заметьте В Крыму горячий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Сколько вражеской ПВО уничтожили ВСУ в оккупированном Крыму

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО – ориентировочно 15,
– рассказали военные.

По их данным, Украина в Крыму:

  • поразила дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400,
  • уничтожила десятки пусковых установок указанных систем,
  • ликвидировала 15 радиолокационных станций,
  • разрушила более 10 пунктов управления.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!
– заверили военные.

Они также показали инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние 2 месяца.


Как ВСУ уничтожают российское ПВО в Крыму

Атаки ВСУ по Крыму: последние новости

  • Украинские бойцы атакуют вражескую военную технику во временно оккупированном Крыму. В частности, от атак страдает российская ПВО.
  • Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что Силы обороны Украины в этом вопросе вышли на системность, которая все больше свидетельствует не о локальном, а о глобальном плане, выходящем за пределы полуострова.
  • Буквально 13 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснил, что Россия разместила элементы зенитного ракетного комплекса С-500 в Крыму. То есть Кремль усиливает оборону полуострова.
  • В Воздушных силах ВСУ рассказали, что это оружие превосходит С-400 в характеристиках и возможностях. Подробнее о его особенностях читайте по ссылке.
Автор: Діана Квасневська