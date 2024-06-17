В Крыму "проредили" российскую ПВО: в ВСУ назвали количество систем, которые уничтожили за 2 месяца
Украина в течение двух последних месяцев поразила более 10 вражеских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Речь идет об установках С-300, С-350, С-400.
Украинские военные рассказали о потерях врагов в противовоздушной обороне в течение мая – июня 2024 года. Перед этим Кирилл Буданов объяснял, что Россия перебросила на оккупированный полуостров С-500.
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Сколько вражеской ПВО уничтожили ВСУ в оккупированном Крыму
Общее количество отдельно пораженных систем ПВО – ориентировочно 15,
– рассказали военные.
По их данным, Украина в Крыму:
- поразила дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400,
- уничтожила десятки пусковых установок указанных систем,
- ликвидировала 15 радиолокационных станций,
- разрушила более 10 пунктов управления.
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!
– заверили военные.
Они также показали инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние 2 месяца.
Как ВСУ уничтожают российское ПВО в Крыму
Атаки ВСУ по Крыму: последние новости
- Украинские бойцы атакуют вражескую военную технику во временно оккупированном Крыму. В частности, от атак страдает российская ПВО.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что Силы обороны Украины в этом вопросе вышли на системность, которая все больше свидетельствует не о локальном, а о глобальном плане, выходящем за пределы полуострова.
- Буквально 13 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснил, что Россия разместила элементы зенитного ракетного комплекса С-500 в Крыму. То есть Кремль усиливает оборону полуострова.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что это оружие превосходит С-400 в характеристиках и возможностях. Подробнее о его особенностях читайте по ссылке.