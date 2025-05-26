У Украины больше нет ракет для SAMP/T, – Le Monde указал на опасность

В марте в западных медиа появилась информация, что Украина сталкивается с дефицитом ракет к ПВО SAMP-T. Президент Зеленский подтвердил информацию, заявив, что для этих систем никогда не было достаточно снарядов.

По состоянию на конец мая 2025 года у ВСУ окончательно закончились ракеты для SAMP/T, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Что известно

Кроме того, за полтора года военные не получили ни одной ракеты для зенитной системы малой дальности Crotale.

Нехваткой нужного вооружения у украинцев пользуются россияне. По словам командира зенитно-ракетной батареи 34-летний Артема, враг активно изучает результаты каждой атаки и выискивает слабые места в украинской обороне. Далее противник использует все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет. Оккупанты хотят перегрузить украинскую ПВО и исчерпать наши боеприпасы.

Украина нуждается в гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T, чтобы ответить на вызовы, которые встали перед ней. Офицер говорит, что сегодня в Украине нет ничего, чтобы защитить юг от баллистики.

К слову, президент Зеленский, комментируя нехватку ракет к SAMP/T, считает, что выходом из ситуации могла бы стать покупка лицензий на изготовление снарядов к ПВО. Глава государства отметил, что очень просил партнеров о них, но так и не получил.