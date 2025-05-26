Станом на кінець травня 2025 року у ЗСУ остаточно закінчилися ракети для SAMP/T, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

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Що відомо

Крім того, за півтора року військові не отримали жодної ракети для зенітної системи малої дальності Crotale.

Браком потрібного озброєння в українців користуються росіяни. За словами командира зенітно-ракетної батареї 34-річний Артема, ворог активно вивчає результати кожної атаки і вишукає слабкі місця в українській обороні. Далі противник використовує дедалі складніші траєкторії під час програмування своїх безпілотників та крилатих ракет. Окупанти хочуть перевантажити українську ППО та вичерпати наші боєприпаси.

Україна потребує набагато більше систем далекого радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T та SAMP/T, аби відповісти на виклики, які постали перед нею. Офіцер каже, що сьогодні в України немає нічого, аби захистити південь від балістики.

До слова, президент Зеленський, коментуючи нестачу ракет до SAMP/T, вважає, що виходом із ситуації могла б стати купівля ліцензій на виготовлення снарядів до ППО. Глава держави зауважив, що дуже просив партнерів про них, але так і не отримав.