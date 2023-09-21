ПВО сбила 4 ракеты, которые летели на Львов
21 сентября 2023, 08:56Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый
Утром 21 сентября Россия пыталась атаковать Львов. Однако украинская ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, которые летели на город.
Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Но, к счастью, наши защитники неба отработали на отлично.
Важно В КГВА рассказали, сколько вражеских целей уничтожили во время первой волны атаки на Киев
Львов пытались атаковать крылатыми ракетами
Как сообщил мэр Андрей Садовый, наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели на Львов.
Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!
– подчеркнул городской глава.
Что известно о попадании во Львовской области 21 сентября
- По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.
- Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м.
- Отмечается, что пожары еще тушат.
- По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Россия массированно атаковала Киев: последние новости
- В Дарницком районе есть падение обломков на нежилое здание без возгорания, станцию технического обслуживания. Возник пожар на площади 400 квадратных метров, загорелись припаркованные автомобили. Имеются повреждения окон двухэтажного общежития.
- Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно, угрозы для жизни у пострадавших нет.
- В Шевченковском районе повреждена газовая труба без возгорания. В жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна.
- Есть повреждения окон в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует.