ПВО сбила 4 ракеты, которые летели на Львов

Утром 21 сентября Россия пыталась атаковать Львов. Однако украинская ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, которые летели на город.

Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Но, к счастью, наши защитники неба отработали на отлично.

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Львов пытались атаковать крылатыми ракетами

Как сообщил мэр Андрей Садовый, наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели на Львов.

Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!

– подчеркнул городской глава.

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По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.

Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м.

Отмечается, что пожары еще тушат.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

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